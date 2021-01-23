3 لقاحات كورونا ايرانية ستدخل الاختبار السريري قريبا

اعلن رئيس اللجنة العلمية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية مصطفى قانعي بان لقاحين او 3 لقاحات ايرانية ستدخل الاختبار السريري في غضون الاسابيع الثلاثة القادمة.

وقال قانعي في تصريح صحفي اليوم السبت ان لقاحي كورونا ايرانيين منتجين من قبل اللجنة التنفيذية لاوامر “الامام الخميني (رض)” ومعهد “باستور” حصلا لغاية الان على ترخيص الاختبار السريري حيث شرعا بعملهما.

واضاف ان شركتين او 3 شركات اخرى ستحصل على ترخيص الاختبار السريري وستبدا عملها في غضون الاسابيع الثلاثة القادمة.

وتابع قانعي ان لقاحي كورونا المنتجين من قبل جامعة “بقية الله” للعلوم الطبية ووزارة الدفاع يعدان من اللقاحات التي حققت تقدما جيدا وان ملفهما جاهز في الوقت الحاضر ليدخلا مرحلة الاختبار السريري بعد دراستهما من قبل وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وقال من المتوقع ان تكون لدينا 4 شركات في مرحلة الاختبار البشري حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس).

وحول الشركة المعرفية الناشطة في مجال انتاج لقاح كورونا المبني على اساس mRNA قال من المحتمل ان تحصل هذه الشركة على ترخيص الاختبار السريري حتى نهاية العام (الايراني).

المصدر: وكالة فارس