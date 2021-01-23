العميد سريع: نحن نقوم بالإعلان عن أية عملية ننفذها بكل فخر وشرف واعتزاز(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 16:46

العميد سريع: نحن نقوم بالإعلان عن أية عملية ننفذها بكل فخر وشرف واعتزاز(المسيرة)

منذ 1 ساعة 23 January، 2021
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