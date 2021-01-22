الخارجية الأمريكية: نقوم بمراجعات بشأن تصنيف حركة #انصار_الله منظمة إرهابية (وكالة رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2021 - 23:52
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
زعيم الديموقراطيين في الكونغرس: لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ لمحاكمته بتهمة التحريض على التمرد
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الأمريكية: نقوم بمراجعات بشأن تصنيف حركة #انصار_الله منظمة إرهابية (وكالة رويترز)
منذ 40 mins
22 January، 2021
الخارجية الاميركية
الولايات المتحدة
انصار الله
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