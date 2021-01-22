الخارجية الأمريكية: نقوم بمراجعات بشأن تصنيف حركة #انصار_الله منظمة إرهابية (وكالة رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2021 - 23:52

الخارجية الأمريكية: نقوم بمراجعات بشأن تصنيف حركة #انصار_الله منظمة إرهابية (وكالة رويترز)

منذ 40 mins 22 January، 2021
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