الكاظمي: هناك محاولات يومية لـ”داعش” للوصول إلى بغداد

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الجمعة، وجود محاولات يومية لـ”داعش” للوصول إلى بغداد، لافتاً إلى أن ذلك “أحبط بعمليات استباقية”. وقال الكاظمي، خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إن “ما حصل يوم أمس هو خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته”.

وأضاف أن “أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات “داعش” الارهابية ونجحت أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول الى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية”.

وتابع الكاظمي “هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة”.

المصدر: روسيا اليوم