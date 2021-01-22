الصين تأمل أن تمدد روسيا والولايات المتحدة اتفاقية “ستارت -3”

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ الجمعة، أن “الصين تأمل بأن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من تمديد اتفاقية “ستارت -3″ بنجاح”.

وقالت هوا تشون ينغ، في إحاطة، إن “تمديد اتفاقية “ستارت -3″، سيساعد في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والسلام والأمن الدوليين. ونأمل أن يعمل الجانب الأميركي مع الجانب الروسي لضمان تمديد ناجح للاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيخفض ترسانتهما النووية”.

وفي وقت سابق ، أعلنت المتحدثة باسم للبيت الأبيض جين بساكي، بأن بلادها ستقترح على روسيا تمديد “ستارت 3” ، التي تنتهي في الـ5 من شباط/فبراير، لمدة خمس سنوات.

يذكر أن اتفاقية “ستارت 3” بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير 2011، وتنص على أن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسًا حربيًا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة. المنشآت. اليوم، تبقى اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية “ستارت-3″، العاهدة الوحيدة بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها تنتهي في 5 شباط/فبراير 2021. إذا لم يتم تمديدها، فلن تكون هناك اتفاقيات في العالم تحد من ترسانات أكبر القوى النووية.

المصدر: سبوتنيك