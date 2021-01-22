عودة أكثر من 60 لاجئا إلى سوريا من لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين الجمعة، بعودة أكثر من 60 لاجئا سوريا إلى وطنهم من لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة إخبارية للمركز نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 62 لاجئا (منهم 19 امرأة و32 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، في حين لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ.

وبحسب المركز، لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ومن جانبها، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا على مساحة 2.6 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك