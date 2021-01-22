الأمن الروسي يعتقل إرهابياً من “جبهة النصرة” في جمهورية #بشكيريا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم اعتقال شخص مرتبط بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في جمهورية بشكيريا الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الجهاز قوله في بيان: “تمكنت قوات الأمن الروسي من اعتقال شخص ينتمي لتنظيم جبهة النصرة كان يعد لشن هجوم مسلح على ضباط الأمن في جمهورية بشكيريا”.

وأضاف الجهاز أنه”تم ضبط أسلحة نارية ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ الشخص المذكور فيما كشفت المراسلات الموجودة على أجهزته أنه كان يتلقى تعليمات من اتباع التنظيم الإرهابي في الخارج”.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي اعتقل الشهر الماضي أربعة من إرهابيي تنظيم “داعش” في جمهورية داغستان محبطا بذلك مخططا لتنفيذ تفجير إرهابي أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن في العاصمة محج قلعة.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة بما في ذلك منطقة شمال القوقاز حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية المرتبطة بتنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا لبؤر عدم استقرار وتجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

المصدر: نوفوستي