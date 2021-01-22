شركتا “فورد” و”مازدا” مطالبتان بسحب مركباتهما من أميركا

أعلنت هيئة سلامة النقل في الولايات المتحدة أنّها أمرت شركة “فورد” المصنعة للسيارات بسحب ثلاثة ملايين مركبة من البلاد بسبب مشكلة في وسائد الهواء المصنّعة من شركة “تاكاتا” اليابانية التي أشهرت إفلاسها. وطلبت الهيئة أيضاً من “مازدا” سحب 5800 مركبة للأسباب عينها، وفق رسالة اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس”.

وأشارت هيئة سلامة النقل في الولايات المتحدة إلى أنها “خلصت في الحالتين إلى أن دافعات أجهزة نفخ الوسائد الهوائية المذكورة تظهر علامات تدهور كما تعكس مخاطر تمزق محتملة، وكانت الهيئة تقدمت بهذه الطلبات منذ عام 2017 إثر فحص معمّق للوسائد الهوائية المقامة في بعض الطرازات المصنوعة بين 2005 و2012.

غير أنّ “فورد” و”مازدا” تقدمتا بالتماسات تعارضان فيها هذا الإجراء، بعدما اعتبرتا أنّ العيوب التي جرى الحديث عنها لا تمسّ مباشرة بسلامة السائقين وركاب المركبات المعنية.

وأمام المجموعتين حالياً 30 يوماً للإعلان عن الموعد الذي تنويان خلاله إبلاغ أصحاب المركبات المعنية بالوضع وتصليحها.

وعلى صعيد “فورد”، الطرازات المعنية هي “راينجر” (صنع 2007 إلى 2011) و”فيوجن” (2006 إلى 2012) و”لينكولن زيفير/ام كاي زي” (2006 إلى 2012) و”ميركوري ميلان” (2006 إلى 2011) و”إيدج” (2007 إلى 2010) و”لينكولن ام كاي اكس” (2007 إلى 2010).

أما على صعيد “مازدا”، فالطراز المعني هو “بي سيريز” صنع 2007 إلى 2009.

المصدر: الميادين