أنصار الله: التفجير الاجرامي ببغداد ورقة أمريكية تستخدم عبر جماعات مدعومة سعوديا

أدان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن التفجير الإجرامي المزدوج الذي استهدف سوق شعبي مكتظ بالمواطنين في العاصمة العراقية بغداد الخميس، والذي أدى إلى استشهاد واصابة العشرات.

وأكد المكتب في بيان له أن “التفجيرات ورقة أمريكية تستخدمها عبر جماعات مدعومة امريكيا وسعوديا”، واوضح أن “أصحاب هذا الاسلوب الاجرامي المتوحش صنعتهم أمريكا لاستخدامهم لتنفيذ مصالحها”.

ولفت البيان إلى أن “تزامن التفجيرات المتوحشة بعد تعالي أصوات الشعب العراقي الرافض للتواجد العسكري الأمريكي في العراق تؤكد أن المخابرات الأمريكية ستبدأ بتفعيل هذا الاسلوب وهو ما يجب الوقوف امامه بحزم وتحميل امريكا ومرتزقتها المسؤولية الكاملة على ذلك”.

وشدد البيان على أن “الرد على مثل هذه الجرائم الفظيعة يتمثل في رص الصفوف ووحدة الموقف العراقي لمواجهة المؤامرات الأمريكية الرامية إلى إفقاد العراق أمنه واستقراره ومواصلة طرد قوات الاحتلال وأدواتهم الإجرامية المسماة القاعدة وداعش حتى لا يقع الشعب العراقي مجددا فريسة سهله لهذه العناصر التي كانت على وشك اسقاط العراق إبان الدعم الامريكي خلال الاعوام الماضية لولا الهبة الشعبية العراقية الجهادية الحاسمة”.

المصدر: موقع انصار الله