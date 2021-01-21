نهرا سمح لصيادي الاسماك شمالا بفتح محالهم حتى الخامسة عصرا مع خدمة الدليفري والتقيد بالشروط الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 21 2021 - 13:52

نهرا سمح لصيادي الاسماك شمالا بفتح محالهم حتى الخامسة عصرا مع خدمة الدليفري والتقيد بالشروط الصحية

منذ 42 mins 21 January، 2021
محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا
لبنان

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس وفدا من نقابة صيادي الاسماك في الشمال، وعرضوا معه اوضاع الصيادين والمشاكل التي تواجه قطاع الصيد البحري في ظل تطبيق قرار المجلس الاعلى للدفاع، مطالبين بدعم القطاع والتخفيف من معاناة الصيادين وتمكينهم من مواجهة الصعوبات المعيشية والاقتصادية.

وأمل نقيب الصيادين في الشمال جمال عكرا من المحافظ نهرا “التجاوب مع مطلبهم المحق والقاضي بالسماح لاصحاب المسامك بفتح محالهم لغاية الخامسة عصرا على أن يكون بيع السمك بواسطة الدليفري”، مؤكدا انه “تم استثناء قطاع الصيد بمقررات مجلس الاعلى للدفاع”.

وشكر للمحافظ نهرا دعمه والتجاوب مع مطلبهم شرط أن يحافظوا على النظافة العامة والتقيد بالشروط الصحية والتباعد بين الاشخاص وبتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة