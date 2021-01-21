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January 21 2021 - 00:28

البرهان يؤكد مجددا: السودان لا يريد خوض حرب مع إثيوبيا

منذ 43 mins 20 January، 2021
البرهان
السودان - عربي وإقليمي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان مجددا، أن”بلاده لا تريد خوض حرب مع إثيوبيا ولا مع أي دولة من دول الجوار الإقليمي”.
وشدد على أن”الخرطوم لن تفرط في شبر من أراضيها”.
وأكد على رغبة السودان في الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ووضع العلامات على الأرض، مشيرا إلى أن”ما قامت به القوات المسلحة هو انتشار للجيش داخل الأراضي السودانية”.
وقال البرهان إن”القوات المسلحة قامت بهذه العملية بتنسيق كامل مع الجهاز السياسي في الدولة”.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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