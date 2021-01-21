أنور الخليل ينفي عبر مكتبه الاعلامي أن يكون زار بكركي موفدا من بري

نفى المكتب الإعلامي لعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب انور الخليل “جملة وتفصيلا، ما يتم التداول به في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، عن موضوع وكواليس زيارة النائب الخليل لبكركي أمس، وما جرى بحثه مع غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، وتحديدا ما ذكر عن ان اللقاء كان للتنسيق حكوميا وان الراعي التقى ايضا في الساعات الماضية، النائب أنور الخليل موفدا من بري”.

وأضاف البيان: “إن هذا الكلام بالذات عار عن الصحة جملة وتفصيلا”. وأكد المكتب أن “هدف وتفاصيل هذه الزيارة كانت واضحة في التصريح الذي عقبها للنائب الخليل، والذي أكد ان الزيارة أتت لمناسبة معايدة غبطته، في مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام