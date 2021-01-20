هيئة الاغاثة: تكليف الجيش بمسح أضرار السيول في عكار ومناطق أخرى

أصدرت الهيئة العليا للاغاثة البيان الاتي: “بعد تلقي العديد من الاتصالات والمناشدات من بعض البلديات والمرجعيات السياسية، واحساسا منها بالمسؤولية، وتلبية لتلك المناشدات الواردة للهيئة العليا للاغاثة للكشف على الأضرار التي خلفتها الأمطار لا سيما في محيط النهر الكبير وبعض القرى والبلدات العكارية، ستقوم الهيئة العليا للاغاثة بتكليف لجنة مسح الأضرار في الجيش اللبناني للكشف ومسح الاضرار في تلك المناطق، اضافة الى مناطق اخرى في مختلف المحافظات، على أن ترفع اللجنة تقاريرها للهيئة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ووفق تقديرات اللجنة.

علما ان مسؤولية تنظيف الأنهر تقع على عاتق وزارة الطاقة والمياه، وكذلك الطرقات والجسور من مسؤولية وزارة الاشغال العامة والنقل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام