العدوالاسرائيلي ينوي بناء مئات الوحدات الصهيونية الجديدة بالضفة والقدس المحتلتين

تنوي سلطات العدو الإسرائيلي بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات صهيونية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبالسياق، طرحت سلطات العدو عطاءات لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، بحسب ما افادت وسائل اعلام العدو.

ولفتت وسائل الاعلام الى ان “182 وحدة ستكون في نطاق بناء مبانٍ جديدة، في حين أن الباقي سيتم في إطار توسيع مبانٍ سابقة، لزيادة عدد الوحدات الاستيطانية”.

وتابعت وسائل الاعلام ان “من بين المستوطنات التي سيبنى فيها بسغات زئيف وهار حوما بالقدس، حيث سيتم فتح المزادات العلنية في النصف الثاني من الشهر المقبل”.

المصدر: فلسطين اليوم