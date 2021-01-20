للمرة الـ182.. العدو الاسرائيلي يهدم بلدة العراقيب الفلسطينية بالنقب المحتل

هدمت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب المحتلة للمرة الـ182 على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية إن “السلطات الإسرائيلية هدمت اليوم قرية العراقيب للمرة الـ182″، وأضاف “تم تنفيذ عملية الهدم، رغم الجو الماطر والطقس البارد”.

ولفتت المصادر إلى أن “هذه هي المرة السابعة، التي يتم فيها هدم القرية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا”، واكدت أن “الأهالي سيعيدون بناء قريتهم”، وأشارت الى ان “منازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة”.

المصدر: فلسطين اليوم