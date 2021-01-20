حواجز لامن الدولة في قضاء مرجعيون ومحاضر ضبط في حق مخالفي قرار الاقفال العام

استمر جهاز المديرية العامة لامن الدولة – مكتب مرجعيون حاصبيا، بأمر من رئيسه المقدم حسين طباجة، في إقامة حواجز ظرفية في قضاء مرجعيون لمتابعة قرار التعبئة العامة والاقفال التام والتشديد على المواطنين الالتزام بقرار عدم التجول الا بعد طلب اذن انتقال مسبق من مديرية العامة لقوى الامن الداخلي غرفة العمليات الوطنية.

كما جال عناصر الجهاز على المحال والسوبرماركت في عدد من بلدات القضاء، للتأكد من “التزامهم بعدم استقبال الزبائن في الداخل والاعتماد على خدمة الدليفيري فقط ، كما سطروا محاضر ضبط في حق المحال غير المستثناة ولم تلتزم بقرار الاقفال العام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام