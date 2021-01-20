المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا الايراني تبدأ اليوم

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لاوامر “الامام الخميني (رض)” بان المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا الايراني بدأت ، متوقعا ان يصل اللقاح الى الانتاج الوفير في غضون الاشهر القادمة.

وقال محمد مخبر في تصريح للصحفيين : ان لقاح كورونا الايراني صنع من قبل اللجنة التنفيذية لاوامر الامام وفق البروتوكولات المعلنة من جانب وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ولحسن الحظ فقد تجاوز مرحلتين ويمضي الان في مسار جيد.

واضاف: ان المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا الايراني بدأت الثلاثاء حيث سيتلقى 56 متطوعا اخر حقنة اللقاح في هذه المرحلة.

وحول اوضاع الافراد الـ 14 الذين تم حقنهم باللقاح الايراني لغاية الان قال: ان الاوضاع الصحية لهؤلاء الافراد جيدة ولم تظهر عليهم اي اعراض وكانت النتائج افضل مما تصورنا.

وحول الانتاج الوفير للقاح قال: اننا نسعى لايصال حجم انتاج اللقاح الى 3 ملايين حقنة شهريا خلال الشهر القادم ومن ثم رفعه في غضون الاشهر الاربعة القادمة الى 14 مليون حقنة شهريا.

واشار مختبر الى ان هنالك الان 100 مليون كمامة طبية في مستودعات البلاد وكذلك فان الاوضاع جيدة فيما يتعلق بانتاج اجهزة “ونتيلاتور” (اجهزة التنفس الاصطناعي) وقال: ان 3 دولة اوروبية طلبت شراء الكمامات من ايران.

واوضح بان انتاج البلاد في مجال العدة الطبية للكشف عن الاصابة بالمرض يبلغ الان اكثر من حاجة البلاد واضاف: سنبلغ في مجال انتاج اللقاح مستوى يفوق حاجة البلاد ايضا.

وحول انتاج الادوية في البلاد اشار الى ان احد توجهات اللجنة خلال الاعوام الاخيرة كان ملء فراغ الادوية التي لا تنتج في البلاد وقال: ان 97 بالمائة من حاجة البلاد من الادوية تنتج في الداخل فيما يتم استيراد البقية البالغة 3 بالمائة من الخارج الا ان قيمة هذه تبلغ 35 بالمائة من اجمالي قيمة الادوية المستهلكة.

المصدر: وكالة انباء فارس