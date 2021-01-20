لجنة المتعاقدين في التعليم المهني: للاضراب حتى إقرار احتساب العقد السنوي والقبض الفصلي والاستفادة من الضمان

رأت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب او الوزارة “تجاهلت الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وليست المرة الاولى. وكنا ننتظر من معاليكم قرارا جريئا يضمن حقوقنا ولا ندري لماذا هذا التجاهل المستمر؟”.

وأضافت الرسالة: “لذلك نعلن… الاضراب الى جانب زملائنا الذين اعلنوا الاضراب منذ بداية الاسبوع، إلى حين صدور قرار من معاليكم يضمن لنا حقنا في احتساب كامل العقد السنوي، والقبض الفصلي، كما وحقنا وفي ظل هذه الظروف القاسية من الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لحمايتنا من تعسف هذه الايام القاسية التي ضربت مكانة المعلم، وجعلته رهينة العوز والانتظار شهورا عدة لقبض مستحقاته المتواضعة التي ما عادت تعادل بقيمتها شيئا”.

وأملت اللجنة من الوزير “مساندة الاساتذة المتعاقدين والاسراع في اتخاذ القرار المناسب لانصافنا”، وختمت رسالتها: “اعتبرنا الاضراب حقا، عسى ان تعتبر انصافنا حقا، وحماية حقوقنا من اولى اهتماماتك. كما وندعو اخواننا في رابطة التعليم المهني الوقوف الى جانبنا، لان وجعهم وجعنا وكذلك المدراء واهالي الطلاب والطلاب لاننا اصحاب حق وصاحب الحق سلطان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام