رابطة أساتذة التعليم المهني شكرت كل من ساهم في اتمام ملف حوافز الـ90 دولارا

اصدرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان بيانا، توجهت فيه بالشكر لكل “من سعى لاتمام ملف الحوافز (ما يعرف بالـ٩٠$) لاساتذة الملاك والاساتذة المتعاقدين والمتعاقدين في المشاريع المشتركة والعاملين على حساب صناديق المساهمة في التعليم المهني والتقني، بعد ان احيل الى مصرف لبنان.

وتوجهت بالشكر بداية الى وزير التربية القاضي عباس الحلبي ولمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وفريق عملها “الذين لم يدخروا جهداً في عملية التدقيق لانجازه بالدقة المطلوبة التي تتطلب عناية ودراية خاصة وتجنباً لاي خطأ قد يلحق ضررا أو تأخيرا بأحد المستفيدين من هذه المستحقات”.

وطالبت الرابطة حاكم مصرف لبنان بـ”التدخل لدى المصارف لتعجيل احالة هذه المستحقات وصرفها بأقصى سرعة ممكنة دون اي سقف”.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام