استقالة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل من منصبها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 22:06

استقالة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل من منصبها

منذ 32 mins 19 January، 2021
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