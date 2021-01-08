استقالة وزيرة النقل في ادارة ترامب على خلفية حادثة اقتحام الكابيتول

قررت وزيرة النقل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيلين تشاو، ترك منصبها على خلفية أعمال الشغب التي شهدها أمس مبنى الكابيتول.

وأعلنت تشاو (67 عاما) وهي زوجة زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأصبحت في أواخر يناير 2017 أول امرأة من أصول آسيوية تتسلم حقيبة وزارية في الولايات المتحدة، عن استقالتها في بيان نشرته على حسابها في “تويتر”.

ووصفت الوزيرة اقتحام الكونغرس على أيدي مئات من أنصار ترامب أمس بأنه “حادث صادم كان من الممكن تفاديه”، مشيرة إلى أن هذه الحادثة جاءت عقب إلقاء الرئيس كلمة أمام مؤيديه.

وتابعت أن هذه الأحداث استدعت لديها، كما لدى العديد من موظفي وزارتها، قلقا “لا يمكن وضعه جنبا”.

المصدر: وكالة رويترز