أنصار الله: التصنيف الأمريكي خطوة عدائية لن تزيدنا إلا وعيا وثباتا

قال المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن الثلاثاء إن “التصنيف الأمريكي لأنصار الله كجماعية إرهابية، يؤكد مسلك الإجرام ومواجهة الأحرار التي أقدمت عليه الإدارة الأمريكية في آخر أيامها الإجرامية”.

واضاف المكتب في بيان له انه “لموقف يتوج دور أمريكا القيادي للعدوان على اليمن طيلة السنوات الماضية ولا يضيف شيئا سوى أنه يكشف عن العدوانية الأمريكية تجاه اليمن وأحرار العالم”، وتابع “لقد كان على تلك الإدارة الأمريكية البائسة أن تنشغل بمشاكلها الداخلية عن هكذا تصنيف لا يكسبها أي إنجاز سوى أنها تقدم برهانا جديدا على أنها ضد إرادة شعوب المنطقة في التحرر، وأنها مستميتة في دعم الأنظمة العميلة لها ولإسرائيل”.

ولفت البيان الى ان “أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد حتى تفاجئنا بخطوتها الغبية والسخيفة”، وتابع ان “أي خطوة عدائية مهما كان نوعها وحجمها إنما تزيدنا وعيا وثباتا على صوابية موقفنا والحفاظ عليه والتمسك به وتزيدنا صمودا ورسوخا في مواجهة المشروع الأمريكي والصهيوني الإجرامي والمتوحش”.

المصدر: موقع انصار الله