سورية:استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في منطقة القريتين بريف حمص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 17:00

سورية:استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في منطقة القريتين بريف حمص

منذ 45 mins 19 January، 2021
علم سوريا
سورية - عربي وإقليمي

استشهد طفلان نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” في منطقة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي.
وذكر رئيس مجلس مدينة القريتين خالد الدراوشة لمراسل سانا أن”طفلين استشهدا إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش خلال قيامهما برعي الأغنام بمحيط قرية محسة في منطقة القريتين نحو 85 كم جنوب شرق مدينة حمص”.
وإمعاناً منها بإلحاق أكبر الأذى بالمدنيين عمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية ما تسبب بارتقاء شهداء معظمهم من الأطفال وإصابة المئات من الأهالي بجروح أدى بعضها إلى بتر أطراف وأذيات جسدية كبيرة.

المصدر: سانا

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