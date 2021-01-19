النائب عسيران: وحدتنا الوطنية تبقى الدرع الواقي

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران في تصريح، أن “كرم الله يأتينا بالأمطار، والامل معقود على كرم البشر لان يأتوا بالحلول لإنقاذ وطننا بعد التضحيات التي قدمها جميع اللبنانيين منذ 50 عاما، والوقت مناسب لنقود أنفسنا إلى شاطئ الأمان بدل التسويات هنا وهناك”.

واعتبر أن “وحدتنا الوطنية تبقى هي الدرع الواقي”، مشيرا إلى أنه “قد تكون حصلت أخطاء وتجاوزات أدت إلى هذا السجال الاقتصادي والمالي، لكن علينا أن نتعاون لنحفظ عيشنا الكريم وشعبنا العظيم، والامل معقود على جهود خيرة نأمل من خلالها أن نعيد لبنان إلى سابق عهده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام