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January 19 2021 - 03:52

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لحماية بلاده من أنظمة الطائرات الصينية المسيرة

منذ 1 ساعة 19 January، 2021
ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الأمريكية بإزالة بعض أنظمة الطائرات بدون طيار صينية الصنع من أساطيل الحكومة من هذه الطائرات.

ووجه ترامب جميع الوكالات الأمريكية بتحديد المخاطر الأمنية التي يشكلها أسطول الطائرات بدون طيار الحكومي الحالي من الطائرات بدون طيار التي بنتها الشركات الصينية أو من قبل دول أخرى تندرج بين منافسي الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة SZ DJI Technology Co الصينية، أكبر شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار في العالم، إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة الأمريكية، إلى جانب عشرات الشركات الصينية الأخرى.

المصدر: وكالات

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