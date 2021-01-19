وزارة الشؤون نفت معلومات مغلوطة يتم تداولها عن استمارات لمنح مساعدات مالية فورية للبنانيين

نفت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان، “المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تدعي منح مساعدة مالية فورية بقيمة 400 ألف ليرة للمواطنين اللبنانيين، وجاء في الرسالة النصية المفبركة ما يلي:“نظرا لما تمر به البلاد قررت القوى العاملة ان تمنح كل مواطن لبناني مبلغ 400الف ليرة كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الاوضاع الحالية. أدخل بسرعه سجل بياناتك من هنا http://bit.ly/cash-help-LB”.

وتؤكد الوزارة في هذا الخصوص، أن كل ما يصدر عن جهات غير وزارة الشؤون الإجتماعية والسلطات الرسمية المعنية، يبقى ضمن خانة الأخبار المفبركة والمغرضة”.