“وزارة الشؤون” أعلنت عن موعد تحويل المساعدة النقدية الطارئة لذوي الإعاقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 15:24

“وزارة الشؤون” أعلنت عن موعد تحويل المساعدة النقدية الطارئة لذوي الإعاقة

منذ 41 mins 31 December، 2024
وزارة الشؤون الاجتماعية
لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية في لبنان في بيان له الثلاثاء حول المساعدة الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة انه “بعد أن تمّ تحويل المساعدة النقديّة الطارئة لذوي الإعاقة (حاملي بطاقة إعاقة شخصيّة صالحة) من الفئة العمرية 0 – 30، ستبدأ اليوم(الثلاثاء) عمليّة تحويل المساعدة لقسم من الفئة العمريّة 31 وما فوق، البالغ عددهم 16,402 شخصاً من حَمَلَة بطاقة إعاقة شخصيّة صالحة”.

واضاف البيان “ستستمر عمليّة تحويل الرسائل لغاية يوم الجمعة 10 كانون الثاني 2025″، وتابع “للإستفسار والمراجعات، يمكنكم الإتصال بالرقم 04727470 من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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