شهداء وجرحى من الجيش العراقي جراء العدوان الامريكي على مواقعه في منطقة جرف النصر شمال بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 02:22

شهداء وجرحى من الجيش العراقي جراء العدوان الامريكي على مواقعه في منطقة جرف النصر شمال بغداد

منذ 1 ساعة 19 January، 2021
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