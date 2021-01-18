رئيس الوفد الوطني يتلقى اتصالًا من مندوب السويد لدى اليمن

تلقى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من مندوب السويد لدى اليمن.

وقال عبد السلام في تغريدة لهُ “ناقشنا في الاتصال الأوضاع الإنسانية والسياسية في بلدنا”.

وأضاف “شرحنا لمندوب السويد خروقات مرتزقة العدوان وأكدنا الحرص على اتفاق السويد واستمرارية سريانه وما تبعه من جهود إيجابية في ملف تبادل الأسرى”.

يشار إلى أن مرتزقة العدوان يخرقون اتفاق السويد بشكل يومي في ظل صمت مطبق من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدءا من تنفيذهم لمحاولات زحف إلى القصف الصاروخي والمدفعي الذي يستهدف المدنيين وصولا إلى استحداث تحصينات قتالية، والقصف بالطيران التجسسي والحربي.

المصدر: المسيرة