هاريس تستقيل من عضوية الشيوخ قبيل تنصيب بايدن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2021 - 21:42

هاريس تستقيل من عضوية الشيوخ قبيل تنصيب بايدن

منذ 51 mins 18 January، 2021
6005c1b94c59b718a33424d1
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قدمت نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس رسميا خطاب استقالتها من مقعدها في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، منهية بذلك عملها الذي استمر أربع سنوات.

وفي مقال رأي لصحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل”، أكدت هاريس أن عملها لم ينته لأنها ستترأس المجلس بمجرد أن تؤدي اليمين كأول امرأة وأول امرأة سوداء وأول امرأة من جنوب آسيا، تنتخب نائبا لرئيس الولايات المتحدة.

وكتب هاريس: “هذا ليس وداعا، فبينما أستقيل من مجلس الشيوخ أستعد لأداء قسم من شأنه أن يجعلني أترأسه”، مشيرة إلى أن “منصب نائب الرئيس هو المنصب الوحيد في حكومتنا الذي ينتمي إلى كل من الفرعين التنفيذي والتشريعي. هذه مسؤولية أكبر مع عدد متساو من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ”.

وقالت هاريس إنه بينما ستستخدم قوتها لكسر التعادل في مجلس الشيوخ، فإنها تأمل ألا تضطر إلى ذلك.

وكتبت: “أعتزم العمل بلا كلل كنائب للرئيس وآمل أن يجد مجلس الشيوخ أرضية مشتركة ويعمل لمصلحة الشعب الأمريكي”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة