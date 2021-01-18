القدسُ تجمعُ في طهرانَ برلماناتٍ عربيةً واسلاميةً عبرَ العالمِ الافتراضي

عُقد في طهران مؤتمرٌ برلماني موسع عبر العالم الافتراضي تمحور حول القضية الفلسطينية.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف خلال كلمته الافتتاحية ان اهمَ قضيةٍ بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي تحريرُ القدس.

واعتبر رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية ان صفقةَ القرنِ تستهدفُ ركائزَ القضيةِ الفلسطينية التي تتبعُها خطةُ الضم والتطبيع.

بدوره حذر الامينُ العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة من العودةِ لمسارِ التسوية مع العدو مؤكداً ضرورةَ الاستعدادِ لمواجهةِ كلِ التحديات.

من جانبه اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان لبنانَ يرفضُ ايَ محاولةٍ لفرضِ التوطينِ تحتَ ايِ عنوانٍ من العناوين.

المصدر: قناة المنار