الكاظمي يناقش مع خلوصي أكار تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين بغداد وأنقرة والتعاون الأمني

ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في العاصمة العراقية بغداد، تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، فضلا عن أهمية الالتزام التركي بتنفيذ التعهدات الاستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018، مشددا على رفض بلاده لأي “نشاط إرهابي” يهدد أمن أنقرة.

وقال بيان لرئاسة الوزراء العراقية الاثنين إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الإثنين، وزير الدفاع التركي السيد خلوصي آكار والوفد المرافق له.. وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقيات بين البلدين خلال زيارة سيادته الأخيرة الى أنقرة، فضلا عن أهمية الالتزام التركي بتنفيذ التعهدات الاستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018، فضلا عن بحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين”.

وأضاف البيان أن “الكاظمي شدد على رفض العراق أي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف الجارة تركيا، انطلاقًا من الأراضي العراقية”. من جهته، أعرب وزير الدفاع التركي عن “استعداد الجيش التركي لتقديم الدعم والمشورة، في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والمناورات المشتركة”.

المصدر: سبوتنيك