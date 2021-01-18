وزير الدفاع التركي يؤكد من بغداد استعداد بلاده للتعاون في مواجهة حزب العمال شمالي العراق

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، “احترام بلاده وحدة العراق وسيادته على أراضيه”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “الوجود الإرهابي في شمال العراق يمثل تهديدا للبلدين”، حسب قوله، وذلك في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وقال أكار، خلال لقاء نظيره العراقي جمعة عناد سعدون في بغداد ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع التركية، “التعاون والتنسيق يلعبان دورا مهما في مكافحة التنظيم الإرهابي حزب العمال الكردستاني”، مؤكداً استعداد أنقرة لكل أنواع التعاون مع العراق. وأشار وزير الدفاع التركي إلى “إمكانية التغلب على المشاكل بين البلدين على الحدود بالتعاون والتنسيق”، وذلك في ظل توترات دبلوماسية بسبب قيام أنقرة بعمليات عسكرية داخل الحدود العراقية وهو ما اعتبرته بغداد انتهاكاً للسيادة.

وكان وزير الدفاع العراقي توجه نهاية الشهر الماضي إلى تركيا في زيارة رسمية، حيث بحث ونظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الدفاع والأمن الإقليمية في مقدمتها مكافحة الإرهاب. وزار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تركيا الشهر الماضي على رأس وفد رفيع، وعقد عدة لقاءات شملت اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: سبوتنيك