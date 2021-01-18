لقاء فكري في ختام الليالي الفاطمية نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية والعتبة الكاظمية ومؤسسة عاشوراء الدولية

عقد لقاء اليوم الموعود الفكري الخامس والستون في مقام الإمام علي أمير المؤمنين “عليه السلام” بمناسبة ختام الليالي الفاطمية الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

حيث استهل بآيات بينات من الذكر الحكيم ، تلاها بث مباشر لوقائع فعاليات ليلة دفن السيدة الزهراء “عليها السلام” من ضمنها مسرحيات تحاكي سيرتها.. ومحاضرات ومسيرات.. وتم في اليوم التالي تشيع رمزي لنعش مولاتنا السيدة فاطمة “ع” من ثورة العشرين في النجف الأشرف إلى مقام زوجها الإمام علي “ع” ورفعت رايتها على المقام الشريف.

وألقى آية الله سماحة السيد عبد الأمير الحكيم إمام مسجد الكوفة المعظم من المقام المطهّر بحثا خاصا بلقاء اليوم الموعود الفكري ال٦٥ بالمناسبة بيّن فيه عظمة السيدة الزهراء “ع” معبراً عن العجز لأي إنسان لتبيان قدرها وما لها من مكانة عالية عند الله ووالدها الرسول الأعظم “ص” وزوجها أمير المؤمنين “ع” وأبنائها الأئمة المعصومين “عليهم أفضل الصلاة والسلام” وكانت أيضاً مقابلات في صحن الروضة العلوية المقدسة أحدها مع سماحة السيد كاظم الموسوي من “كشمير الهند”.

واختتم اللقاء بدعاء الفرج في صحن الإمام علي “عليه السلام” بعد مجلس عزاء فاطمي ولطمية . وتم تقديم واجب العزاء للرسول وصهره الأمير “عليه السلام” والأئمة المطهرين “عليهم السلام”.

https://youtube.com/channel/UCl1d_DDhjtvgp6DakE7P3sA

https://youtu.be/qq_-7-O6a-4

https://youtu.be/kpQPZCkJ5EY

https://youtu.be/6fn4yXz74Rw

https://youtu.be/vs0We5zG1JQ

https://youtu.be/1160Tl8mZW8

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية