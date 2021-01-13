انعقاد لقاء اليوم الموعود الفكري الرابع والستين بمناسبة الليالي الفاطمية

عقد لقاء اليوم الموعود الفكري الرابع والستون بمناسبة الليالي الفاطمية، الذي تنظمه جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

استهل اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها الطفلة المتميزة مليكة محمد عبدالله من ثم زيارة مختصرة للسيدة فاطمة الزهراء “عليها السلام” بصوت رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق من مقام الإمام المهدي”عج” في بلدة اللبوة البقاعية لبنان.

وألقى آية الله سماحة الشيخ محسن الحيدري عضو مجلس خبراء القيادة من الجمهورية الإسلامية كلمة بالمناسبة تحدث فيها عن عظمة هذه المناسبة وأهمية إحيائها بما للسيدة الزهراء “ع” من مكانة عالية عند الله ووالدها الرسول الأعظم “ص” وزوجها أمير المؤمنين “ع” وأبنائها الأئمة المعصومين “عليهم أفضل الصلاة والسلام”.

وكانت خاطرة شعرية من وحي المناسبة للحاج محمد عبدالله أبو ميكال ، واختتم اللقاء بدعاء الفرج مع الطفلة مليكة محمد عبد الله.

https://youtube.com/channel/UCl1d_DDhjtvgp6DakE7P3sA

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية