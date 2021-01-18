بلدية حارة حريك: لمراجعتنا حول أعداد المصابين بكورونا في البلدة

دعت بلدية حارة حريك في بيان لها الاثنين الى مراجعتها حول أعداد المصابين بوباء كورونا في البلدة.

وقالت البلدية إن “وزارة الصحة تصدر منذ أشهر جداول بالمصابين بجائحة كورونا، وتتضمن خلافا للواقع أرقاما غير حقيقية عن اعداد المصابين في بلدة حارة حريك، بحيث توردها الوزارة اضعافا مضاعفة عن العدد الحقيقي للمصابين، على الرغم من مراجعة البلدية الوزارة مرارا وتكرارا وإبلاغها الأرقام الحقيقية”، وتابعت “هذا الامر ثابت من الجدول الصادر عن البلدية الذي يبين ان النسبة المئوية المتوسطة للمصابين هي في حدود الـ 20 % من الارقام الصادرة عن الوزارة”.

واضافت البلدية “لذلك، مع تأكيدنا استمرار تعاوننا التام مع وزارة الصحة في المجالات كافة، لا سيما مكافحة جائحة كورونا، نأمل من وزارة الصحة ووسائل الاعلام، إحقاقا للحق وتبيانا للحقيقة لا لفتح جدال مع أحد، توخي الدقة والموضوعية ومراجعة البلدية للتأكد من صحة الارقام، وندعو ابناء البلدة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام