رئيس هيئة الأركان الإيراني اللواء محمد باقري:نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية بشكل مستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 11:52

رئيس هيئة الأركان الإيراني اللواء محمد باقري:نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية بشكل مستمر

منذ 24 mins 18 January، 2021
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