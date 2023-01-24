لقاء في طهران بين اللواء باقري والعماد عباس

بحث رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية “اللواء محمد باقري”، ووزير الدفاع السوري “العماد علي محمود عباس”، الذي يزور طهران، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، واكدا على اجراء مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

الى ذلك، نوه “اللواء باقري” بمواقف سوريا الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكدا بان هذا البلد كان في طليعة الدفاع عن فلسطين وقضايا العالم الاسلامي منذ بدء الاحتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينية، واستطرد : ان سوريا بصمودها، قيادة وشعباً وجيشاً، أحبطت المؤامرات وانتصرت على الإرهاب وحافظت على استقلالها وسيادتها الوطنية؛ لافتا الى عمق العلاقات بين طهران ودمشق.

وصرح رئيس الاركان الايرانية انه لمن دواعي فخرنا لاننا وقفنا في هذه الملحمة العظيمة جنبا الى جنب الشعب والحكومة والجيش السوري، وقدمنا شهداء اجلاء في هذا المسار؛ ومن هنا نقدم التحية الى سيد شهداء المقاومة ومكافحة الارهاب “الشهيد سليماني” الغالي، ونحيي ذكراه الغراء.

و اكد اللواء باقري استمرار دعم إيران لسوريا في مختلف المجالات.

وأشار وزير الدفاع السوري، إلى أن “التعاون الوثيق بين دمشق وطهران كانت له نتائج مثمرة في دحر الإرهاب والمخططات العدوانية، وأن النصر الذي تحقق على الإرهاب هو نصر مشترك، حيث امتزجت الدماء السورية والإيرانية على أرض سوريا”.

واثنى “العماد عباس”، على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا في حربها ضد الإرهاب مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك.

ووصل وزير الدفاع السوري، صباح الاثنين، إلى العاصمة طهران على رأس وفد رسمي، لاجراء مباحثات مع عدد من مسؤولي البلاد، تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة الانباء الايرانية