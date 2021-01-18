ألمانيا تتوسط لحل الخلاف بين تركيا واليونان

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين لمحادثات مع المسؤولين الأتراك في إطار جهود الوساطة لفض الخلاف التركي اليوناني.

وسيلتقي الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

ومن المنتظر أن تستأنف تركيا واليونان محادثاتهما في الـ25 من الشهر الجاري فيما كان ماس قد زار البلدين الصيف الماضي في إطار هذه الوساطة.

وتوجه اليونان الاتهام لتركيا بالتنقيب غير المشروع عن الغاز في شرق المتوسط، بدعوى أن القانون البحري الدولي لا يجيز البحث في هذه المناطق إلا لليونان، وفي المقابل ترى أنقرة أن هذه المناطق امتداد للجرف القاري التركي.

المصدر: د ب أ