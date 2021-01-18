جيش الإحتلال الصهيوني يعلن مسؤوليته عن قصف عدة أهداف في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 08:10

جيش الإحتلال الصهيوني يعلن مسؤوليته عن قصف عدة أهداف في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 18 January، 2021
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