العميد حمدان: اللقاح حق لكل مواطن بدون تربيح جميلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 01:46

العميد حمدان: اللقاح حق لكل مواطن بدون تربيح جميلة

منذ 2 ساعة 17 January، 2021
مصطفى حمدان
لبنان

قال العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في تصريح:
“تركنا المبادرة الفرنسية المبعثرة والتأليف والتفذلك بتفسير الدستور، وبدأنا بالمزايدات على صحة الناس المعترة، في ظل التصاعد السريع لانتشار الكورونا في لبنان”.
وأضاف: “اللقاح حق لكل مواطن بدون تربيح جميلة، والكورونا عابر للدين والاصطفافات السياسية. لا تطيفوا مكافحته وتدخلوا اللقاح إلى لبنان عبر بازار السياسة اللبنانية في التأليف والديمقراطية التوافقية الطوائفية”.
واعتبر أن “السؤال الأهم اليوم، ماذا بقي من نظام فسادكم وإفسادكم كي يرمم على أيام بايدن القادمة، كما تنتظرون؟”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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