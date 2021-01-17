الطقس غدا غائم جزئيا وامطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الأمطار وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها الى 60 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ثلاثة أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول، وتساقط حبات البرد، انجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح عاصفة تصل سرعتها الى 100 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى 5 امتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما دون ذلك شمال البلاد.

الأربعاء: غائم جزئيا مع درجات حرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية بحيث تجتاح الكتل الهوائية الباردة كامل الاراضي اللبنانية مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في بعض المناطق الشمالية والداخلية تخف حدة الأمطار مساء ويتحسن الطقس تدريجا خلال الليل. تحذير من تكون الجليد على المرتفعات اعتبارا من 1000 متر.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام