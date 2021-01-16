الشرطة الأميركية تعتقل رجلا يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسا وأكثر من 500 طلقة (سي ان ان) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2021 - 22:24

الشرطة الأميركية تعتقل رجلا يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسا وأكثر من 500 طلقة (سي ان ان)

منذ 1 ساعة 16 January، 2021
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