الشرطة الأميركية تعتقل رجلا يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسا وأكثر من 500 طلقة (سي ان ان) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2021 - 22:24
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حزب الله: وضع العتبة الرضوية المقدسة ومعها اسم متولي شؤون العتبة على لوائح الارهاب والعقوبات هي خطوة غير مسبوقة بتاتا
حزب الله: هذه الخطوة الحمقاء إساءة للاسلام الحنيف والقيم الروحية والسماوية وتتجاوز السياسة الى الإعلان عن العداء للأديان
حركة أمل دانت العقوبات الأمريكية على العتبة الرضوية والتطاول على المقدسات الدينية واعتبرتها استفزازاً ويجب التراجع عنها
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العقوبات الأميركية على العتبة الرضوية المقدسة تشكل استهدافا للمقدسات الدينية
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: هذا القرار الأميركي يشكل سلوكا عدوانيا خطيرا غير مسبوق يستفز مشاعر المسلمين
حزب الله: الحملة الاميركية ضد الحشد الشعبي باتت مكشوفة الأهداف لما يمثله الحشد كضمانة لوحدة العراق وأهم عناصر قوته
حزب الله أدان بشدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
الصحة اللبنانية: تسجيل 41 حالة وفاة و5872 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع القوانين التي أقرها مجلس النواب لتصبح سارية المفعول فور نشرها في الجريدة الرسمية
التزام ملحوظ بالاقفال العام في مختلف المناطق اللبنانية والقوى الامنية تسطر محاضر ضبط بحق المخالفين
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: ملف أزمة كورونا يجب أن يكون حافزا لتسريع تشكيل الحكومة
المفتي الشيخ أحمد قبلان: استمرار ترك لبنان بلا حكومة أمر في غاية الخطورة وخاصة في أوضاعنا الحالية
وزارة الصناعة: منتجات غذائية تركية و"اسرائيلية" بشعارات لبنانية لخداع المستهلكين في الخارج ونعمل لمقاضاة الفاعلين
تونس: إجراء تعديل وزاري شمل 11 وزيراً من بينهم وزير العدل ووزير الداخلية
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: سوف يتم اعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر ونأمل أن نكون قادرين على فتح السفارات
الخارجية الإيرانية: نرفض العقوبات الأوروبية على المقداد وهي خطوة غير منطقية وغير مقبولة وستخفّض الثقة بين بروكسل ودمشق
حرس الثورة الإيراني يجري بنجاح المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم (ص) الصاروخية ويدمر سفن العدو الافتراضي
اللواء سلامي: تدمير حاملات الطائرات والسفن الحربية باستخدام صواريخ بالستية بعيدة المدى هو أحد استراتيجيات ايران الدفاعية
فوكس نيوز: صواريخ بالستية ايرانية تصيب أهدافها في المحيط الهندي على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية USS Nimitz
إعلام العدو: الولايات المتحدة أبلغت "اسرائيل" نيتها العودة للمفاوضات مع إيران للرجوع إلى الاتفاق النووي
الحرس الوطني الأمريكي ينشر 9500 عنصراً في واشنطن لوحدها تحسباً لأعمال عنف قد يقوم بها أنصار ترامب
واشنطن بوست: مسلحون تظاهروا أمام مبنى الكابيتول في مدينة اوستن بولاية تكساس
مجلس الأعمال الأميركي الصيني: خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية سيكون مفيدا للاقتصاد الأميركي
فرنسا: تظاهرة لمعارضين لمشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يمنع نشر صور مسيئة لعناصر الشرطة أثناء عملهم
النمسا: الآلاف يتظاهرون في فيينا من دون كمامات رفضاً للتدابير الوقائية من فيروس كورونا وقرار الإغلاق
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غوتيرش: اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الشرطة الأميركية تعتقل رجلا يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسا وأكثر من 500 طلقة (سي ان ان)
منذ 1 ساعة
16 January، 2021
الولايات المتحدة
بادين
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