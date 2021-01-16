الاقفال في يومه الثالث، التزام ملحوظ في بيروت والمناطق

في اليوم الثّالث على الاقفال والطوارئ الصحية، استمر الالتزام بالاقفال ووقف التجول ملحوظا في بيروت والمناطق.. وحواجز القوى الامنية كثّفت وجودها في الساعات الماضية في الاحياء والشوارع، وسطّرت محاضر الضبط لمن ثبُت أنّه من غير المستثنين أو الحاصلين على إذن مسبق من القوى الامنية.

في بيروت شوارع شبه خالية من أيّ حركة باستثناء دراجات الدليفري. حال الاقفال انسحب على المطاعم والمقاهي ومختلف المؤسسات التجارية… التزام واسع وكبير في العاصمة بمؤازة شرطة البلديات وعناصر الفهود الذين انتشروا على مداخل بيروت الرئيسية، لا سيما الجنوبية منها وتحديدا على اوتستراد خلدة حيث كان حضور القوى الامنية كبيرا هناك.

كما قامت شرطة بلدية الغبيري بالتعاون مع القوى الامنية بجولة في سوق صبرا للوقوف على مدى الالتزام بالاقفال..

واذا كانت العبرة دائما في العمل والتنفيذ ، فالعبرة في هذه المرحلة في الاستمرار بالالتزام بالمنزلي ومواصلة اقفال المؤسسات فيما تبقى من أيام إقفال البلد، للحصول على النتائج المرجوة في تخفيض اعداد المصابين بكورونا.

المصدر: قناة المنار