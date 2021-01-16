المفتي عبد الله: للالتزام بالتدابير الوقائية بمواجهة كورونا

شدد “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله على “ضرورة التزام المواطن التدابير الوقائية بمواجهة كورونا، التي تفرضها القوى الأمنية، لان مسبب الضرر كما الذي يوقعه بحق غيره من الناس”.

ودعا المفتي عبد الله السبت “الدولة الى الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا وتجهيز النقص الحاصل في المستشفيات لاستقبال المرضى وخصوصا المستشفيات الحكومية”.

ولفت المفتي عبد الله الى أن “المجتمع، أفرادا وجماعات، مسؤولون أمام هذه الأزمة”، وتابع “المجتمع هو السند لمؤسسات الدولة خلال الازمات وخصوصا خلال الحروب والكوارث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام