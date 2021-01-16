قائد الحرس الثوري الايراني: من استراتيجياتنا استهداف السفن الحربية للعدو بصواريخ باليستية

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن ا”حدى سياسات واستراتيجيات البلاد هي استهداف السفن الحربية للعدو منها حاملات الطائرات بصواريخ باليستية”.

وقال اللواء سلامي، في تصريح له السبت على هامش المرحلة النهائية لمناورات “النبي الاعظم (ص)” الخامسة عشرة للحرس الثوري الجارية وسط ايران، إن “أحد الأهداف المهمة في سياساتنا واستراتيجياتنا الدفاعية هي ان نتمكن من استهداف السفن الحربية للعدو سواء حاملات الطائرات او السفن القتالية باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى”.

وأضاف أن “المعتاد عليه في البحر هو استهداف الأهداف المتحركة بصواريخ كروز قليلة السرعة، لكننا يمكننا استهداف الاهداف المتحركة في المحيطات بصواريخ باليستية كونها تطلق من قلب اراضينا لمسافات بعيدة، مما يعد انجازا دفاعيا كبيرا تحقق وتكامل في القوة الجوفضائية للحرس الثوري”.

وقال القائد العام للحرس الثوري “لقد شهدنا اليوم تمرينا مقتدرا للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لتقييمه ميدانيا من اجل تكراره في الظروف الحقيقية حين الحاجة”.

المصدر: فارس