قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: من استراتيجياتنا استهداف السفن الحربية للعدو بصواريخ باليستية (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2021 - 14:48

قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: من استراتيجياتنا استهداف السفن الحربية للعدو بصواريخ باليستية (فارس)

منذ 2 ساعة 16 January، 2021
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