قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: من استراتيجياتنا استهداف السفن الحربية للعدو بصواريخ باليستية (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 16 2021 - 14:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله: وضع العتبة الرضوية المقدسة ومعها اسم متولي شؤون العتبة على لوائح الارهاب والعقوبات هي خطوة غير مسبوقة بتاتا
حزب الله: هذه الخطوة الحمقاء إساءة للاسلام الحنيف والقيم الروحية والسماوية وتتجاوز السياسة الى الإعلان عن العداء للأديان
حزب الله: هذه الخطوة تعبر عن مستوى الانحطاط الأخلاقي والفكري الذي بلغته وزارة الخارجية الاميركية والادارة الاميركية
حزب الله: الحملة الاميركية ضد الحشد الشعبي باتت مكشوفة الأهداف لما يمثله الحشد كضمانة لوحدة العراق وأهم عناصر قوته
حزب الله: وضع اسم عبد العزيز المحمداوي على لوائح العقوبات تأتي في سياق معاقبة الحشد على دوره في الدفاع عن العراق وسيادته
حزب الله أدان بشدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
التزام ملحوظ بالاقفال العام في مختلف المناطق اللبنانية والقوى الامنية تسطر محاضر ضبط بحق المخالفين
الرئيس بري يوقع القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 44 حالة وفاة و6154 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر: ملف أزمة كورونا يجب أن يكون حافزا لتسريع تشكيل الحكومة
التيار الوطني الحر: الدستور يحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التقاعس الذي يؤدي في هذه الظروف الصعبة صحيا وماليا
المفتي الشيخ أحمد قبلان: استمرار ترك لبنان بلا حكومة أمر في غاية الخطورة وخاصة في أوضاعنا الحالية
الشيخ قبلان: تأليف حكومة إنقاذ وطني أمر ضروري وملح ومحتوم ولا بد من مصالحة عقلاء لإنقاذ التأليف الحكومي
منظمة الصحة العالمية تعارض اعتبار شهادة التلقيح ضد كورونا شرطا للسفر بين الدول
منظمة الصحة العالمية: تحوّر فيروس كورونا يفرض علينا اساليب جديدة لمواجهته
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يعرب عن أسفه لـفشل التضامن في مجال التطعيم باللقاحات ضد كورونا حول العالم
غوتيرش: اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها
مجلس الأعمال الأميركي الصيني: خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية سيكون مفيدا للاقتصاد الأميركي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مرشح المعارضة في أوغندا بوبي واين يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية ويتحدث عن حصول تزوير وعنف
تنظيم القاعدة يتبنى هجوما انتحاريا جرح فيه ستة جنود فرنسيين في مالي
الأرصاد الجوية في لبنان: طقس نهاية الأسبوع عاصف والثلوج تلامس الـ1400 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأميركية تكسر رقماً قياسياً جديداً وتسجل 4500 وفاة في فيروس كورونا المستجد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: من استراتيجياتنا استهداف السفن الحربية للعدو بصواريخ باليستية (فارس)
منذ 2 ساعة
16 January، 2021
الحرس الثوري الايراني
ايران
سلامي
صواريخ باليستية
التعليقات
ذات صلة
قائد الحرس الثوري الايراني: من استراتيجياتنا استهداف السفن الحربية للعدو بصواريخ باليستية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: ايران رائدة في مكافحة الارهاب
إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى مضادة للسفن في مناورات الحرس الثوري الإيراني
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}