هاشم من مزرعة بسطرة: نؤكد هوية مزارع شبعا اللبنانية

زار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم مزرعة بسطرة المحررة، والتقى عائلة حسن زهرة الذي أطلقه العدو الاسرائيلي أمس بعد أسره لأربعة أيام.

وقال هاشم: “وجودنا اليوم مع أهلنا في هذه الأرض هو للتهنئة بإطلاق ابنهم، ولتأكيد هوية مزارع شبعا اللبنانية بأجزائها المحررة والمحتلة، فوجود العدو الاسرائيلي مخالف لكل المواثيق والشرائع لانه محتل ومغتصب لهذه الارض واحتلاله لن يبدل من حقيقة لبنانيتها”.

أضاف: “ليعرف العدو قبل غيره أنه من حق أهلنا أبناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا الوصول الى كل شبر من أرضهم أكان محررا أو محتلا، وعلى الارض لا نقر ولا نعترف بما يسمى خطا أزرق أو أحمر. وهذا ما أكد عليه لبنان الرسمي منذ العام 2000، واليوم مع استمرار ممارسات العدو وانتهاكاته وقرصنته اليومية، فإننا نطالب الجهات الدولية المعنية بضرورة وضع حد للانتهاكات والممارسات العدوانية بكل أوجهها لانها تقوض الاستقرار ليس في الجنوب فحسب بل على مساحة لبنان، وأساس ذلك الاستفزاز الدائم وهو استمرار الاحتلال لأجزاء من أرضنا والانتهاكات اليومية للسيادة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام