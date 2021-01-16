بيلوسي تطالب بمقاضاة أي مشرع يثبت ضلوعه في أحداث الكابيتول

اعتبرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنه ينبغي مقاضاة أي مشرع ساعد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب على اقتحام مبنى الكونغرس.

وقالت بيلوسي للصحفيين أمس الجمعة: “إذا تبين أن أعضاء بالكونغرس شاركوا في هذا التمرد المسلح، أو ساعدوا وحرضوا على الجرائم فإنه سيتعين اتخاذ إجراء خارج الكونغرس فيما يخص المقاضاة”.

جاء ذلك بعد أن اتهمت النائبة الديمقراطية ميكي شيريل بعض النواب الجمهوريين بمساعدة مؤيدي ترامب، قائلة إنها رأت بعض زملائها وهم يقومون بجولات “استطلاعية” داخل المبنى مع مجموعات يوم الخامس من كانون الثاني/يناير.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة الكابيتول إيفا ماليكي، أن الشرطة تحقق فيما إذا كان أعضاء بالكونغرس قد قادوا أشخاصا في جولة عبر مبنى الكابيتول عشية الهجوم.

المصدر: وكالة رويترز