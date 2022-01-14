اعتقال زعيم مجموعة متطرفة شارك في اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال مؤسس مجموعة “أوث كيبرز” إحدى أبرز جماعات اليمين المتطرف الأمريكي، على خلفية ضلوعه في اقتحام مقر “الكونغرس” قبل نحو عام.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ستيوارت رودز (56 عاما) وعشرة أعضاء آخرين في المجموعة وجّهت إليهم تهمة “إثارة فتنة”، التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاما.

ويعد ذلك الاتهام هو الأخطر الذي يوجه حتى الآن في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس كانون الثاني/يناير 2021 خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وبحسب لائحة الاتهام فقد اشترك رودز مع متهمين آخرين في تحرّك “يرمي إلى منع الانتقال السلمي للسلطة بالعنف”.

وكانت السلطات اعتقلت تسعة من المقتحمين، وباشرت ملاحقات قضائية بتهمة تشكيل “تجمع تخريبي” لإعاقة عملية رسمية أو ممارسة العنف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية